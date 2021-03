Juventus, diplomazia al lavoro per evitare a Ramsey di rispondere alla convocazione del Galles

Nonostante al momento sia out per infortunio, Aaron Ramsey è stato convocato dal Galles per le prossime sfide valide per le qualificazioni al Mondiale in Qatar. La Juventus si è già attivata per evitare al giocatore un'inutile trasferta, a maggior ragione nel bel mezzo di una pandemia mondiale. Tecnicamente il giocatore dovrà rispondere alla convocazione ma neanche il Galles vuole dare spazio a un incidente diplomatico con i bianconeri. Un banale certificato potrebbe bastare per trattenerlo a Torino, ma la partita è aperta. Intanto Paratici pensa anche al futuro dell'ex Arsenal, che potrebbe essere lontano dai bianconeri. Il ds juventino infatti sta pensando a una sua eventuale cessione per alleggerire il monte ingaggi visto che il suo pesa sui conti della Vecchia Signora per ben 7 milioni di euro all'anno. A riportarlo è La Stampa.