Ufficiale Juventus, doppio rinnovo di contratto: i giovani Marcu e Badarau firmano fino al 2027

vedi letture

Doppio rinnovo di contratto ufficializzato nelle scorse ore dalla Juventus tramite i propri canali ufficiali di comunicazione:

Alessio Marcu ha firmato il suo primo contratto da professionista legandosi alla Juventus fino al 30 giugno 2027. Il portiere classe 2007 ha percorso gran parte della trafila del Settore Giovanile del Club, fino a questa annata quando, nell’ottobre del 2024, ha trovato l’esordio con la selezione Under 20 in Coppa Italia Primavera. Per Marcu, già convocato anche con la Seconda Squadra bianconera, sono 7 in totale le presenze nella stagione 2024/2025 con l'Under 20 fra coppe e campionato.

Dopo Alessio Marcu, anche Fabio Badarau ha firmato il suo primo contratto da professionista legandosi alla Juventus fino al 30 giugno 2027. Classe 2007, di ruolo difensore centrale, è arrivato in bianconero nell'estate del 2021. La scorsa stagione l'ha giocata in Under 17 e nonostante il suo ruolo, Fabio ha dimostrato di avere un certo feeling con il gol: cinque le marcature messe a segno nell'ultima annata disputata, in ventidue presenze. Ora è pronto per il salto di categoria: dal 2025/2026, infatti, sarà aggregato alla rosa della Primavera bianconera.