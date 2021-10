Juventus, dubbi sul futuro di Morata. Il Tottenham di Paratici pronto a riportarlo in Premier

La Juventus si interroga sul riscatto di Alvaro Morata, centravanti classe 1992 della nazionale spagnola, dall'Atletico Madrid: i bianconeri potrebbero decidere di risparmiare i 35 milioni di euro necessari al riscatto per investirli su un nuovo bomber in estate, e, a quel punto, il ragazzo potrebbe continuare la propria carriera in Premier League. Come riportato da Sportmediaset, infatti, il Tottenham sarebbe parecchio interessato a Morata, con Fabio Paratici, ex uomo mercato della Juve, che avrebbe intenzione di puntare sullo spagnolo per sostituire Kane, dato per partente certo a giugno, scrive Tuttojuve.com