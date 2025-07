Juve, Bremer si avvicina al rientro: "Mi è mancato il migliore amico di sempre"

Gleison Bremer che calcia un pallone. La normalità, per un giocatore di Serie A, ma il difensore brasiliano in partite ufficiali non lo fa da parecchio.

Dopo l’infortunio al crociato rimediato a ottobre 2024 in Champions League con il Lipsia, Bremer non è ancora tornato in campo con la Juventus, pur figurando in panchina nelle ultime due partite dei bianconeri al Mondiale per club.

Oggi, l’ex granata lavora per farsi trovare pronto per la prima di Serie A. Svolge quasi tutto l’allenamento in gruppo, esercitazioni e partitelle, ricorrendo al lavoro personalizzato solo quando necessario. E torna ad accarezzare il pallone, dedicandogli un pensiero anche sul proprio account Instagram: “Mi è mancato il mio migliore amico di tutta la vita”. Il rientro si avvicina.