TMW Juventus, ecco il difensore: è atterrato a Torino il portoghese Renato Veiga. Foto e video

Tutto confermato, Renato Veiga è atterrato a Torino pochi minuti fa e domani mattina sosterrà le visite mediche con la Juventus, che lo acquisisce in prestito secco per 6 mesi dal Chelsea. I bianconeri devono ripartire dopo aver incassato la prima sconfitta stagionale di Serie A sul campo del Napoli, per aiutare Motta a trovare maggior continuità nel passo Giuntoli si affida anche al mercato e l’arrivo del duttile classe 2003, capace di giocare sia al centro che sulle fasce della retroguardia ma all'occorrenza persino a centrocampo, va proprio ad aumentare le alternative a disposizione del tecnico in un reparto vessato dagli infortuni come la difesa.

Le cifre dell'operazione

Veiga lascerà il Chelsea per la Juventus in prestito oneroso, un'operazione che alla Vecchia Signora costerà in tutto circa 5 milioni di euro tra onere del trasferimento a titolo temporaneo, pagamento della quota lorda del suo stipendio e commissioni e oneri accessori. Non è stato prefissato invece un diritto od obbligo di riscatto, ma nulla vieta alla Juve in caso di buone prestazioni del calciatore di risedersi al tavolo delle trattative con i Blues da qui all'estate.

Di seguito il video che ritrae l’arrivo di Veiga a Torino, realizzato dall’inviato di Tuttomercatoweb.com