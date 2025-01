Ufficiale Juventus, ecco il difensore per Thiago Motta: preso Renato Veiga, tutti i dettagli

La Juventus, dopo le visite mediche e la firma delle scorse ore, ha annunciato con un comunicato sul proprio sito l'acquisto di Renato Veiga, difensore portoghese classe 2003 che arriva in prestito dal Chelsea.

"La Juventus è felice di accogliere un nuovo acquisto in questo mercato di gennaio: Renato Veiga, difensore del Chelsea, passa in prestito in bianconero fino al termine della stagione 2024/25", si legge nella nota del club bianconero.

All'interno del comunicato, emergono poi i dettagli economici che fanno da contorno all'operazione: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Chelsea Football Club per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore

Da Palma Veiga Renato a fronte di un corrispettivo di € 3,8 milioni, oltre ad oneri accessori pari a € 0,2 milioni. Il corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 1,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi". Un prestito oneroso quindi, col Chelsea che al termine del periodo pattuito potrà incassare fino a 3,8 milioni più ulteriori 1,5 di bonus (cifra in cui è però conteggiato anche lo stipendio del calciatore).