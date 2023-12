Juventus, ecco quando scatterà l'obbligo di riscatto di De Winter da parte del Genoa

Passato in estate dalla Juventus al Genoa con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato, il difensore belga classe 2002 Koni De Winter domani sera sfiderà il club ancora proprietario del suo cartellino.

De Winter che fu acquistato nel 2018 dal settore giovanile dello Zulte Waregem, è oggi ancora di proprietà della società bianconera, ma potrebbe restarlo ancora per poco. Questo perché, sottolinea 'TuttoJuve.com', alla 23esima presenza con la maglia rossoblù in Serie A scatterà per il Grifone l'obbligo di riscatto per 8 milioni di euro più due di bonus.

In questo momento De Winter è nel mezzo della corsa: nei primi quattro mesi di stagione ha collezionato undici presenze in campionato per un totale di 805 minuti giocati.