Juventus, Icardi o Pogba possibili solo in uno scambio con Paulo Dybala

Il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola fa il punto sulle strategie di mercato della Juventus e parla degli ultimi sondaggio del club bianconero per il centrocampista del Manchester United Paul Pogba e per l'attaccante del Paris Saint-Germain Mauro Icardi.

Entrambi sono giocatori molto apprezzati dalla dirigenza bianconera ma un loro arrivo è possibile solo in un eventuale scambio con Paulo Dybala, attaccante argentino il cui contratto scadrà nel giugno 2022.