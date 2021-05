Juventus, ieri Cristiano Ronaldo peggiore in campo: nelle ultime gare media voto del 5

Due squilli contro l’Udinese non bastano a fare un Cristiano Ronaldo. Il portoghese, peggiore in campo nel 3-0 subito ieri sera dalla Juventus contro il Milan, vive ormai da settimane un periodo di decisa flessione. Rotto soltanto dalla doppietta contro i friulani, peraltro in una delle peggiori gare stagionali della sua squadra, ma certificata dall’andamento dei voti di TMW nelle ultime cinque partite. La media voto? Appena 5,2.

Juventus-Milan 0-3

Cristiano Ronaldo 4 - Quello visto a Udine, senza i due gol. Praticamente un corpo estraneo.

Udinese-Juventus 1-2

Cristiano Ronaldo 7 - Prima dei gol, era da 4. Poi, col rigore, neppure sufficiente, perché è stato un regalo di De Paul più che un suo capolavoro. Però in pochi minuti ribalta il mondo. La Juventus sulle sue spalle, come il suo destino europeo.

Fiorentina-Juventus 1-1

Cristiano Ronaldo 5 - Primo tempo da Chi l’ha visto?, segnali di risveglio nel secondo tempo. Mai abbastanza, per uno come lui. Non va in barriera, per la cronaca. Ma soprattutto, le gare consecutive a secco diventano tre.

Juventus-Parma 3-1

Cristiano Ronaldo 4,5 - Le punizioni sono un incubo, che le batta o che stia in barriera. Partecipa al 2-1, ma è davvero troppo poco per uno come lui. Lo sa perfettamente, e infatti chiude stizzito.

Juventus-Genoa 3-1

Cristiano Ronaldo 5 - Anche i migliori sbagliano a porta vuota, è il suo caso oggi pomeriggio. Ha la fortuna che il palo centrato trovi pronto Morata. Qualche giocata nella ripresa ma non tale da giustificare la sufficienza.