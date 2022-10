Juventus, il Bayern non vuole acquistare Vlahovic: il prezzo è considerato troppo alto

Secondo quanto riportato da Sky Sports in Germania, il Bayern Monaco non sarebbe interessato all'acquisto di Dusan Vlahovic a gennaio. I dirigenti del club bavarese reputano che il prezzo del serbo sia troppo elevato rispetto alle sue prestazioni in campo. In ogni caso, anche lo stesso attaccante della Juventus, non ha espresso al momento la volontà di lasciare i bianconeri dopo solo un anno alla corte di Allegri.