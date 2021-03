Juventus, il Bayern pensa a Bentancur: operazione possibile solo in cambio di Goretzka

Il Bayern Monaco pensa a Rodrigo Bentancur. Il giovane centrocampista della Juventus piacerebbe molto in Bundesliga ma la Juventus non sarebbe molto intenzionata a lasciar partire il giocatore. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, alla Continassa aprirebbero soltanto in caso di inserimento nell’eventuale trattativa di Leon Goretzka che andrà in scadenza con i bavaresi nel 2022.