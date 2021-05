Juventus, il destino di Pirlo legato alla Champions League: Allegri in pole in caso di addio

Il destino di Andrea Pirlo sarà condizionato dalla qualificazione alla prossima Champions League. Come si legge sulle pagine del Corriere della Sera, l'accesso alla massima competizione europea (con i suoi introiti) sarà decisivo per la permanenza del Maestro sulla panchina bianconera. In caso di addio l'indiziato numero uno per sostituirlo è il solito Massimiliano Allegri.