Juventus, il Parma si rifà sotto per Buffon: Maresca spinge per averlo

Dopo le dichiarazioni di oggi, torna attuale l'ipotesi Parma per Gianluigi Buffon. Negli scorsi giorni il direttore dell'area tecnica Javier Ribalta ha chiuso all'ipotesi di un romantico ritorno dell'ex Juventus al Parma, ma in un'intervista Buffon stesso ha dichiarato che in Italia giocherebbe solo per la Juventus e per il Parma. E secondo Sky, il club ducale chiama tutti i giorni Buffon, specie dopo l'arrivo di Maresca, che è stato suo compagno ai tempi della Juventus. Per Buffon sono molte le richieste arrivate in queste settimane, dalla Grecia al Brasile, e presto altri club europei andranno a bussare alla sua porta: ma l'ipotesi Parma, clamorosamente, prende piede.