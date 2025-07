Juventus, il piano di Modesto per Kolo Muani: incontro decisivo la prossima settimana

La Juventus prosegue il suo profondo processo di rinnovamento dirigenziale. Dopo l'addio di Cristiano Giuntoli e l'arrivo di Damien Comolli come direttore generale, il club bianconero ha scelto il nuovo direttore tecnico: si tratta di François Modesto. Il francese, ex direttore sportivo del Monza, è stato preferito a figure come Javier Ribalta e Marco Ottolini, a testimonianza di una scelta mirata e ponderata.

Come riferito dal Corriere della Sera, l'attitudine di Modesto all'utilizzo dei big data è stata uno dei fattori chiave che ha convinto Comolli a puntare su di lui, in linea con una visione più moderna e analitica della gestione sportiva. Negli ultimi mesi Modesto era stato accostato anche alla Roma e al Milan, a dimostrazione delle sue competenze e dell'interesse che aveva suscitato in diversi club di Serie A.

Tra i primi dossier che il neo direttore tecnico si troverà sul tavolo c'è quello relativo a Randal Kolo Muani. La prossima settimana, al rientro del PSG dal Mondiale per Club, è in programma un incontro cruciale per definire la formula per trattenere l'attaccante francese a Torino. L'opzione più probabile sembra essere un prestito con obbligo di riscatto, una soluzione che potrebbe accontentare tutte le parti e garantire alla Juventus la permanenza di un elemento fondamentale per il reparto offensivo. L'arrivo di Modesto segna un ulteriore passo verso una Juventus più orientata al futuro e all'innovazione.