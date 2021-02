Juventus, il piano di rientro per Dybala. In campo col Napoli, al top nella gara di Porto

Paulo Dybala ha un piano preciso per il suo rientro, stilato a tavolino con lo staff medico della Juve per far tornare la Joya al top della forma nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. Nella settimana successiva alla gara contro la Roma dovrebbe aumentare i carichi, cautela consigliata dal fatto che fino a poco fa l'argentino aveva ancora un po’ dolore, mentre nella settimana tra Inter e Napoli dovrebbe tornare a lavorare in gruppo salvo incidenti di percorso. L'intenzione è rientrare a disposizione per Napoli, magari per uno spezzone, mente a Porto la sua condizione dovrebbe essere sensibilmente migliore.