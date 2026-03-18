Juventus, il vice Cambiaso può essere in casa: Puczka, chi è il talento della Next Gen

La Juventus del prossimo anno potrebbe avere un problema sulla fascia sinistra — o forse già la soluzione in casa, a pochi chilometri dalla Continassa. Filip Kostic è in scadenza di contratto, Andrea Cambiaso è da mesi al centro dei rumors di mercato europei: lo scenario apre una domanda concreta sulla copertura del ruolo nella squadra che Luciano Spalletti sta plasmando in vista della prossima stagione. Una risposta, almeno parziale, potrebbe arrivare dalla Juventus Next Gen, dove un ventunenne austriaco sta disputando una stagione da protagonista assoluto in Serie C.

Chi è David Puczka

David Puczka è nato il 26 gennaio 2005 a Mödling, cittadina a pochi chilometri da Vienna. Terzino sinistro, mancino naturale, 183 centimetri di statura: il profilo fisico è già da professionista di livello, il piede sinistro è quello che lo ha fatto notare fuori dall'Austria. Cresciuto nell'Admira Wacker, ha bruciato le tappe debuttando tra i professionisti in seconda divisione austriaca e accumulando 26 presenze con il club di Mödling prima che la Juventus, nell'estate del 2024, decidesse di investire circa 160mila euro per portarlo a Torino. Un'operazione in punta di piedi, quasi sottovoce. Oggi, a distanza di meno di due anni, il ragazzo vale già 500mila euro secondo le stime di Transfermarkt (più del triplo dell'investimento iniziale) con prospettive di crescita ulteriore legate all'andamento della stagione.

I numeri di una stagione straordinaria

In questa stagione 2025/26 Puczka ha letteralmente trascinato la Next Gen nel Girone B di Serie C: 8 reti e 4 assist in 28 presenze, con il primato di capocannoniere della squadra. Un bottino anomalo per un terzino, costruito con una varietà di situazioni che racconta molto del giocatore: quattro dei suoi otto gol sono arrivati dal dischetto, uno su punizione diretta, a certificare la freddezza e la qualità balistica di un giocatore abituato a prendersi responsabilità. A gennaio ha vinto il premio di miglior giocatore del mese dell'intera Serie C, riconoscimento che segue quattro presenze, tre vittorie della Next Gen e due reti pesanti contro Carpi e Livorno.

Le caratteristiche tecniche completano il quadro: Puczka copre l'intera fascia con continuità, garantisce solidità in fase difensiva ed è una costante minaccia negli ultimi trenta metri per i cross e la capacità d'inserimento. La sua duttilità tattica, agisce con naturalezza sia da terzino in una difesa a quattro sia da esterno a tutta fascia nel 3-5-2, lo rende un profilo adattabile a qualsiasi sistema di gioco.

L'occhio di Spalletti e il futuro bianconero

Che la Juventus guardi con attenzione alla sua crescita non è più un segreto. Spalletti, infatti, ha avuto modo di osservarlo da vicino in alcune sessioni di allenamento svolte con il gruppo della prima squadra alla Continassa nel corso della stagione. Il tecnico toscano, alle prese con la questione del ruolo sulla fascia mancina per la prossima stagione, terrà in considerazione la candidatura dell'austriaco in sede di programmazione estiva. Puczka è legato alla Juventus fino al 30 giugno 2027: il club ha dunque tempo per valutare il percorso più giusto, senza la pressione di un contratto in scadenza.

L'interrogativo che resta aperto è il più difficile da risolvere: fare il salto dalla Serie C alla Juventus di Serie A è un salto di qualità enorme, che non tutti i talenti della Next Gen hanno dimostrato di saper compiere. Puczka, però, i segnali giusti li sta mandando tutti.