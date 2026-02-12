Focus TMW Cantiere Under23, i talenti più interessanti della Juventus che giocano in Serie C

Così come per l'Inter anche per la Juventus, questa settimana senza impegni fra i due weekend di campionato, risulta essere perfetta per permettere a Luciano Spalletti e ai quadri tecnici della Vecchia Signora di visionare i giocatori della formazione Next Gen, protagonista del turno infrasettimanale di Serie C di questa sera, allenata da Massimo Brambilla.

Entrata otto anni fa come primo club italiano nel progetto 'seconde squadre' la società bianconera ha sempre dimostrato di puntare alla valorizzazione dei propri talenti. Sia in chiave Prima Squadra che in relazione al calciomercato e a cessioni che possano essere utili al bilancio.

I talenti da seguire

GIACOMO FATICANTI – Mediano romano classe 2004, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Lecce, è uno dei profili più completi della rosa. Alto 1,86 metri, Faticanti vanta un curriculum di tutto rispetto: campione d'Europa Under 19 con l'Italia, vincitore della Coppa Italia Primavera e campione Under 17. Ha già collezionato 3 presenze con l'Under 21 azzurra. Quest'anno è già a quota 24 presenze e 2 gol in Serie C, confermandosi elemento chiave del centrocampo bianconero. Il suo contratto con il Lecce scade nel 2028, ma la Juventus ha il diritto di riscatto. Cresciuto nelle giovanili della Roma, alla quale spetta il 35% sulla futura rivendita.

LORENZO ANGHELÈ – Attaccante genovese classe 2005, agisce da seconda punta grazie alla sua altezza di 1,85 metri. Prodotto del vivaio juventino, Anghelè è legato al club fino al 2028. Ha già fatto intravedere le sue qualità con 3 assist e un gol in 24 apparizioni in questa stagione di Serie C e può vantare 5 presenze e 1 gol con l'Italia Under 20. La sua capacità di creare gioco per i compagni e la sua versatilità in fase offensiva lo rendono un prospetto interessante per il reparto avanzato bianconero.

DAVID PUCZKA - Di professione esterno sinistro il classe 2005 austriaco, ma in questa stagione sta rivestendo il ruolo del bomber della compagine Next Gen. Nel 3-4-2-1 di Brambilla il talento cresciuto fino all'estate 2024 nel vivaio dell'Admira Wacker, si è imposto come un elemento decisivo in fase avanzata con ben 6 gol e 3 assist in 20 apparizioni. Un profilo che blindare il prima possibile in proiezione futura.

SERIGNE DEME – Seconda punta italo-senegalese classe 2005, alto 1,86 metri, Deme è un prodotto del settore giovanile juventino che ha conquistato due titoli Under 18. Arrivato in prima squadra della Next Gen a gennaio 2025, ha un contratto fino al 2028. Pur non avendo ancora esordito con le nazionali giovanili azzurre, il talento di Deme non passa inosservato. Le sue caratteristiche fisiche e tecniche ne fanno un profilo da seguire con attenzione nei prossimi mesi, soprattutto perché nella stagione di Serie C in corso ha messo a referto 24 caps e 2 gol.