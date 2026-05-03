Juventus Next Gen, Puczka: "Sarebbe un sogno andare in B. Bellissimo allenarsi coi grandi"

David Puczka, MVP della stagione della Juventus Next Gen, ha parlato a Il Bianconero delle proprie prospettive e della prospettiva di lottare per la Serie B: "All’inizio della stagione Chiellini lo disse un po’ scherzando, che potevamo vincere contro chiunque in questo campionato. Ovviamente sarebbe un sogno vincere i playoff e andare in Serie B. Però pensiamo una partita alla volta e vedremo fin dove riusciremo ad arrivare".

Hai già avuto modo di allenarti con la prima squadra. Che impatto hai avuto alla Continassa? E chi ti ha impressionato di più?

"È stata una bellissima sensazione allenarsi con la prima squadra, perché lì capisci davvero la qualità che hanno. In TV magari pensi: “Potrei fare anch’io certe cose”. Ma quando sei davvero in campo con loro ti rendi conto di quanto siano superiori rispetto all’Under 23 o all’Under 20. Quello che mi ha impressionato di più è stato Locatelli: la qualità che ha con il pallone, i controlli, i passaggi… incredibile".

Con i numeri che hai fatto quest’anno, il ritiro estivo con la prima squadra è un obiettivo? Riesci a immaginarti un futuro nella Juventus?

"Sì, sarebbe un sogno andare in tournée con loro e debuttare in Serie A con la Juventus. È qualcosa che sogni fin da bambino: esordire con un club così grande. Sarebbe incredibile per me".