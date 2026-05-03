Napoli, caso Juan Jesus rientrato: martedì sarà a Castel Volturno. Ma il futuro è altrove
Il futuro di Juan Jesus torna al centro dell’attenzione in casa Napoli, tra questioni di campo e prospettive di mercato. Il difensore brasiliano, assente negli ultimi giorni a Castel Volturno per motivi personali, è atteso nuovamente al centro sportivo alla ripresa degli allenamenti, prevista per martedì.
Una situazione destinata a rientrare nel breve periodo, come lasciato intendere prima della gara contro il Como. Tuttavia, il discorso legato alla sua permanenza in azzurro resta aperto e appare sempre più orientato verso una separazione a fine stagione. Il contratto in scadenza e il mancato accordo per il rinnovo spingono infatti verso un addio che, al momento, sembra lo scenario più concreto. Tra le possibili destinazioni per il difensore classe 1991 prende quota l’ipotesi di un ritorno in Sudamerica, con l’Atlético Mineiro tra i club interessati.
Dopo diverse stagioni in maglia azzurra, il percorso di Juan Jesus sembra quindi avviato verso i titoli di coda, con le prossime settimane che serviranno a definire gli ultimi dettagli. A scriverlo è l'edizione odierna de Il Mattino.