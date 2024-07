TMW Juventus, inserimento forte per Cabal dell'Hellas Verona. Può scipparlo all'Inter

Ieri sera è emersa la notizia di un'Inter vicinissima a Juan Cabal dell'Hellas Verona, difensore valutato 10 milioni dal club di Setti e per cui c'era un interessamento della Juventus. Doveva arrivare il via libera di Oaktree per definire l'operazione, ma nelle ultime ore c'è stata un'accelerata da parte della Juventus per cercare lo scippo del colombiano. La cifra è sempre quella e la sensazione è che chi arriverà prima a dama potrà chiudere l'accordo, visto che - di fatto - Cabal non ha grosse preferenze sull'approdo.

Ricapitolando: l'Inter sembrava a un passo dal chiudere l'affare, ma la Juventus si è inserita forte nelle ultime ore. Lo stipendio che chiede il giocatore è di circa 1,2 milioni all'anno, dunque relativamente basso per gli standard di una big. Nelle prossime ore dovrebbero esserci novità, anche a stretto giro di posta, per capirne il futuro.

Cabal era arrivato all'Hellas Verona per circa 3,5 milioni di euro e nell'ultima stagione è stato promosso a titolare inamovibile della formazione scaligera, soprattutto nella seconda parte. Le sue prestazioni gli sono valse la convocazione per la Copa America dove la Colombia è arrivata seconda, dietro solamente all'Argentina di Leo Messi. Cabal, però, non ha esordito nella competizione.