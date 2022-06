Juventus, interessa Werner se De Ligt va al Chelsea. I Blues lo valutano 60 milioni

vedi letture

Come riportato da Sky Sport, il Chelsea ha chiesto informazioni sul difensore bianconero Matthijs De Ligt. La Juventus ha risposto che il calciatore ha una clausola da 120 milioni e ha risposto che Timo Werner è l’unico nome che scalda in casa Blues. Il tedesco è valutato 60 milioni, se ne sta parlando anche se le cifre sono molto alte. L’affare si chiuderebbe ovviamente con conguaglio in favore della Juventus, disposta a lasciar partire De Ligt ma solo in presenza di un’offerta irrinunciabile. In caso contrario il club bianconero vorrebbe tenere l’olandese.