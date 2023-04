Juventus, Kean: "Era importante vincere dopo la sosta, pensiamo a dare il massimo"

L'attaccante della Juventus Moise Kean ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria casalinga per 1-0 contro il Verona arrivata grazie ad un suo gol.

Il significato per te di questo gol?

"Era importante dare un buon impatto alla squadra e soprattutto vincere dopo la sosta. Ci siamo riusciti".

Stasera non era facile: cosa ci avete messo in più?

"Giocare in casa sappiamo cosa vuol dire, è sempre speciale. Dobbiamo dare il massimo, per avere ottimi risultati come stasera".

C'è una carica particolare per quello che state vivendo?

"Assolutamente. Noi non pensiamo alla penalizzazione, ma cerchiamo di dare il massimo in ogni partita".

Gol con tre ragazzi italiani, di cui due cresciuti in casa: cosa ne pensi di questa Juve made in Vinovo?

"Sono tre ottimi ragazzi. Abbiamo un'ottima intesa e siamo riusciti a fare gol nel modo giusto".