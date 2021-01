Juventus, Khedira cerca sistemazione in Premier League: sempre calda l'ipotesi Everton

Nel mercato di gennaio Sami Khedira lascerà la Juventus. Il centrocampista tedesco non ha trovato spazio con Andrea Pirlo e nei prossimi giorni troverà una sistemazione. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, l’accostamento all’Everton resterebbe comunque un tema caldo. Non solo, l’ex Real Madrid, si legge, si starebbe proponendo in giro in cerca di sistemazione specialmente in Premier League.