TMW Juventus, Khephren Thuram ancora a parte oggi: ma domani tornerà in gruppo

Anche oggi, il centrocampista della Juventus e della Nazionale francese Khephren Thuram ha svolto un lavoro differenziato alla Continassa rispetto al resto del gruppo, proseguendo il percorso di recupero dopo il problema alla caviglia sinistra accusato durante la partita contro l'Udinese, quando è stato costretto a uscire nel secondo tempo per un colpo subito nel primo tempo.

Ottimismo in vista della sfida al Sassuolo

Le condizioni del centrocampista francese non destano eccessive preoccupazioni allo staff bianconero, che lo sta gestendo con cautela per evitare ricadute: domani dovrebbe tornare a lavorare in gruppo, con l'obiettivo di essere disponibile per la prossima sfida contro il Sassuolo. La situazione resta monitorata giorno per giorno, ma l'entità del fastidio appare limitata, permettendo un rientro rapido in vista del finale di stagione. In palio c'è un posto in Champions che sarebbe fondamentale per gli obiettivi bianconeri.