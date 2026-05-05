Juventus, Thuram acciaccato: il centrocampista francese sarà gestito in vista di Lecce

Il pareggio contro il Verona alle spalle. La Juventus si avvicina alla prossima gara di campionato in programma a Lecce. Obiettivo tenere a distanza la Roma che ieri sera vincendo contro la Fiorentina si è avvicinata a meno uno. Il quarto posto il traguardo posto dai bianconeri, una posizione che vorrebbe dire tornare in Champions League.

E per la giornata odierna, il mister Luciano Spalletti ha previsto una giornata di riposo alla squadra per dimenticare la delusione e i fischi dell'Allianz Stadium ma tornare più carichi di prima al Via del Mare contro una squadra che è in piena lotta per non retrocedere e vuole cercare di chiudere al più presto possibile la pratica salvezza visti i quattro punti di vantaggio sul terzultimo posto rappresentato dalla Cremonese.

Il tecnico toscano dovrà fare i conti con l'infermeria e dovrà valutare alcune situazioni per preparare la formazione. In primis Khephren Thuram. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sarà molto importante la gestione del francese ancora acciaccato. In alternativa al suo posto potrebbe essere impiegato McKennie.