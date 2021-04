Juventus ko con l'Atalanta, Pirlo giustifica e spiega le sostituzioni di Chiesa e McKennie

vedi letture

La Juventus è caduta per 1-0 contro l'Atalanta con il gol di Ruslan Malinovskyi e ne ha parlato, dopo la partita, Andrea Pirlo in conferenza stampa. Tra le accuse mosse al tecnico bianconero, i cambi 'decisivi' in negativo per i suoi. "Chiesa e McKennie sono dovuti uscire per infortunio, ho messo dentro chi avevo a disposizione. Loro avevano qualche scelta in più. La gara si è risolta per un episodio".