Juventus, l'addio di Khedira prima della quarta punta. Si fa largo l'ipotesi risoluzione

In casa Juventus continuano a latitare le offerte per Sami Khedira. Il tedesco vorrebbe la Premier League, ma al momento l'unico sondaggio concreto sembra essere quello dello Stoccarda. Per questo, la Juventus sta valutando l'idea di risolvere il contratto che ancora lega il tedesco al club. A riportarlo è Tuttosport che spiega come la società bianconera abbia intenzione di risolvere la questione legata al tedesco prima di affondare il colpo per la quarta punta da regalare ad Andrea Pirlo.