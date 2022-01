Juventus, l'Inter resta alla finestra per Dybala: pronti cinque anni di contratto

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'Inter resta alla finestra per Paulo Dybala che nel frattempo attende che a metà febbraio il suo agente Jorge Antun torni in Italia per incontrare la Juventus. I nerazzurri sono disposti a fare uno sforzo economico per offrire un accordo da 7,5 milioni di euro a stagione per cinque anni. Il problema è che, senza accordo con i bianconeri, potrebbero avanzare proposte a doppia cifra diverse big internazionali, tra cui il Manchester City di Pep Guardiola. Allora a quel punto, anche per l'Inter sarebbe difficile superare la concorrenza.