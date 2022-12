Juventus, la priorità è il rinnovo di Danilo. Poche chance per Rabiot e Di Maria

La Juventus è al lavoro sui rinnovi. Oltre ai giovani Samuel Iling-Junior e Gabriele Mulazzi, la formazione bianconera, come scrive La Gazzetta dello Sport, ha come priorità il prolungamento del contratto del difensore Danilo. Il brasiliano è in scadenza nel 2024, ma la Juve intende blindarlo considerandolo ormai un leader dello spogliatoio. L’accordo con l’entourage è però ancora tutto da perfezionare e le big d’Europa tengono le antenne dritte. La Vecchia Signora farà un tentativo anche per il prolungamento di Adrien Rabiot, ma le chance sono pochissime. Tornerà in Argentina, invece, Angel Di Maria, sebbene la Juve voglia convincerlo a restare ancora un anno. Andranno via a scadenza, invece, Alex Sandro e Juan Cuadrado.