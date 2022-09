Juventus, Landucci: "La sosta non ci voleva. Sarebbe stato meglio giocare subito"

Marco Landucci, viceallenatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il clamoroso ko contro il Monza. Circa gli eventuali benefici della sosta nazionale il tecnico risponde: "Sarà dura lavorare nella sosta, dato che quasi tutti saranno in Nazionale. Per me sarebbe stato meglio giocare subito, invece dobbiamo aspettare. Tutti noi dobbiamo cercare di venirne fuori, serve dare un segnale forte".