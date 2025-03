Juventus, le prossime plusvalenze hanno tre nomi: la NextGen ha poco da offrire

vedi letture

Non sarà un tema per la prossima estate, ma il problema si porrà per quella dopo. Perché se la Juventus è aggrappata con forza alla qualificazione in Champions League - che significano almeno una 60 di milioni in più - altrettanto si può dire per la NextGen e le prossime plusvalenze. In questa stagione si sono espressi Savona, molto bene all'inizio salvo poi declinare, Mbangula, che ora potrebbe trovare una maglia da titolare più spesso, e Rouhi, più indietro rispetto agli altri due. Adzic deve ancora integrarsi, mentre il resto non sembra ancora pronto per il salto di qualità.

Con tanti costi a bilancio, le prossime plusvalenze sono sostanzialmente tre. Yildiz, la più succosa, poi Cambiaso e Gatti. Il primo è stato ricompensato con l'aumento economico e il numero dieci, ma potrebbe essere il sacrificato principale per una cifra fra i 60 e i 70 milioni. Sempre che arrivino offerte di questo livello, ma il turco ha un ingaggio sostenibile e sarebbe una plusvalenza piena, che permetterebbe anche di fare un discreto mercato in entrata. Per Cambiaso bisognerà capire cosa farà il City, con Guardiola che potrebbe cambiare modulo (e idea), mentre Gatti sarebbe il sacrificato in caso arrivi Coppola, che piace molto a Thiago.

Gli altri sono più difficili da piazzare, sia dal punto di vista dell'ingaggio, sia perché non generano plusvalenze utili. Mbangula, forse, se dovesse esplodere nell'ultimo periodo. Poi per fare cassa, come a gennaio, sarebbe davvero complicato.