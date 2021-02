Juventus, lesione al bicipite per Cuadrado: salta il Porto. Dybala e Ramsey vicini al rientro

Continua senza sosta il lavoro sul campo della Juventus, con i bianconeri di Pirlo che anche questa mattina si sono ritrovati al Training Center per proseguire la preparazione del match contro il Porto. Domani, infatti, sarà già vigilia di Champions League: mercoledì sera (con fischio di inizio alle ore 21.00) la Juve giocherà in terra lusitana la prima delle due sfide valevoli per gli ottavi di finale. Nella sessione di allenamento mattutina la squadra si è focalizzata su esercitazioni tattiche e possessi, riferisce il sito ufficiale del club. Gli esami cui è stato sottoposto questa mattina Juan Cuadrado presso il J|Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Tra 10 giorni verrà nuovamente rivalutato. Dybala e Ramsey si sono allenati parzialmente in gruppo.