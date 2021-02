Juventus, McKennie ha convinto tutti: verrà riscattato a prescindere dagli obiettivi per l'obbligo

La Juventus ha deciso di riscattare il cartellino di Weston McKennie anche se non dovessero verificarsi gli obiettivi stabiliti dal contratto stipulato in estate. Il giocatore americano è arrivato in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro che sarebbe diventato obbligo in caso di obiettivi raggiunti presumibilmente in chiave Europa, ma i bianconeri hanno già deciso di investire quella cifra che potrà essere pagata in tre esercizi e che potrebbe anche salire di altri 7 milioni di bonus in base al rendimento. Un investimento importante che però la Juve è pronta a compiere per vari motivi, a cominciare da un rendimento in campo che ha convinto tutti, in primis Pirlo. A riportarlo è Tuttosport.