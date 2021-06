Juventus, Morata: "Annata difficile con la Juve, ma comunque positiva grazie alle coppe"

vedi letture

Nel corso dell’intervista concessa ai microfoni di Onda Cero, Alvaro Morata ha parlato anche dell'annata vissuta dalla sua Juventus: "È stata una stagione abbastanza difficile, sembrava non potessimo qualificarci per la Champions ma alla fine abbiamo avuto fortuna con i risultati. E' stato comunque un anno positivo perché abbiamo vinto la coppa e la supercoppa. Non sono stanco, le ultime partite non le ho giocate tutte, anche se la stagione è stata faticosa perché si giocava ogni tre giorni. Siamo stati un paio di mesi in hotel perché avevamo positivi. Ora la testa si è rigenerata e siamo pronti per l'Europeo".