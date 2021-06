Morata non chiude all'Atletico: "Sarebbe bello essere allenato di nuovo da Simeone"

Alvaro Morata non si sbilancia sul suo futuro. La Juventus vuole esercitare l'opzione per prolungare il prestito per un'altra stagione, ma al momento nessuna decisione ufficiale è stata presa. E per questo motivo il centravanti spagnolo, in una intervista rilasciata a 'Radio Onda Cero', non si sbilancia nelle preferenze: "Non so cosa accadrà - ha detto -. Sarebbe bello essere allenato nuovamente da Simeone ma non è che devo scegliere, potessi dire due squadre direi Atletico e Juventus. Non so cosa accadrà, giocherò dove mi vorranno di più".