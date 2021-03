Juventus, Morata: "I 3 punti devono essere nostri. Lotta al razzismo? Non ci sono diversità"

vedi letture

Nel pre partita di Juventus-Benevento, ai microfoni di Sky Sport ha parlato Alvaro Morata, attaccante della squadra di Pirlo: “Noi ci crediamo sempre, dobbiamo impegnarci e come ha detto il mister bisogna vincere tutte le partite che possiamo perché sono punti importanti. Oggi giochiamo in casa e i tre punti devono essere nostri, dobbiamo fare una grande partita. La campagna contro il razzismo? E’ un peccato vedere quando succedono fatti di razzismo, dobbiamo capire che siamo tutti uguali e non ci sono diversi. La nostra iniziativa è una cosa bella, un po’ alla volta speriamo la gente capisca che non ci si può scherzare e ci vuole rispetto”.