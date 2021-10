Juventus, Morata vuole tornare in campo contro l'Inter. Salterà le gare con Roma e Zenit

Alvaro Morata vuole tornare contro l'Inter. L'attaccante bianconero, come riportato da Sky Sport, è a lavoro con l'obiettivo di tornare a disposizione per il Derby d'Italia in programma a San Siro il 24 ottobre. Sicuramente il giocatore salterà le due sfide con Roma e Zenit, ma quasi sicuramente tornerà proprio contro i nerazzurri.