Juventus, mossa per far fronte alla crisi: chiesto un nuovo rinvio sugli stipendi

Situazione non facile per il calcio italiano. La pandemia, ancora in corso, ha ridotto drasticamente gli introiti delle formazioni del nostro campionato. Un anno fa la Juve aveva concordato per prima con i suoi giocatori il congelamento di quattro mensilità, stipendi che furono poi liquidati parzialmente nella stagione in corso. Mossa che frutto un effetto positivo di circa 90 milioni di euro. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, la società bianconera avrebbe chiesto anche quest'anno un sacrificio simile rimandando al prossimo esercizio il pagamento, almeno parziale, degli stipendi di marzo, aprile, maggio e giugno.