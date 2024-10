TMW Juventus, Motta ritrova Weah per la Lazio. Fagioli valutato giorno per giorno

In mezzo a tanti problemi di infortuni, c'è anche una buona notizia per la Juventus che sabato sera affronterà la Lazio all'Allianz Stadium nella giornata di ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali.

Nella giornata di oggi, infatti, Timothy Weah si è allenato regolarmente col resto dei compagni ed è quindi da considerarsi recuperato per la gara contro i biancocelesti. Un aggiornamento importante per Thiago Motta che questa mattina aveva dovuto fare i conti col problema di Nicolò Fagioli, fermatosi per un colpo ricevuto durante un allenamento con la Nazionale di Luciano Spalletti.

Il centrocampista sarà valutato giorno dopo giorno dallo staff medico, ma la sua presenza contro la Lazio resta fortemente in dubbio. Il tutto, giusto ricordarlo, va ad aggiungersi alla squalifica di Francisco Conceiçao e al grave infortunio di Gleison Bremer, mentre a centrocampo i problemi riguardano Weston McKennie e Teun Koopmeiners: due problemi diversi che potrebbero essere risolti a stretto giro di posta, anche se entrambi saranno assenti per la partita contro i biancocelesti. Fuori per infortunio anche un altro pezzo da novanta come Nico Gonzalez, alle prese con un problema muscolare al retto femorale, oltre al lungodegente Arek Milik che ne avrà ancora per diverse settimane.