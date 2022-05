Juventus, Nedved: "Chiellini in dirigenza? È un'icona mondiale. Contenti di Vlahovic"

Il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di Mediaset prima della finale di Coppa Italia contro l'Inter: "E' sempre il mister che decide chi sta meglio e quelli che possono giocare una finale. Perché giocare una finale è diverso he giocare una gara di campionato".

Che gara sarà?

"Noi abbiamo raggiunto la qualificazione in Champions con abbastanza tranquillità. Siamo molto contenti. Questo è il secondo traguardo raggiunto, è una finale e siamo contenti. Vogliamo tornare a vincere in futuro".

Vlahovic deve crescere o la squadra deve aiutarlo di più ad esaltare le sue caratteristiche?

"La verità sta nel mezzo. Il ragazzo è partito molto bene, eravamo entusiasti tutti quanti. Non è solo il peso della maglia ma naturale stanchezza. A Firenze ha fatto tanti gol, può essere una stanchezza fisica ma questo non vuol dire niente. Per come si allena, è giusto che sia in campo. Siamo molto contenti di lui".

Dove si è arenata la trattativa con Dybala?

"E' difficile dirlo. Noi abbiamo valutato il giocatore sotto tutti gli aspetti. E' stato valutato complessivamente. Dire dove è difficile. Ovviamente le sue richieste erano altissime, come giusto che sia perchè è un giocatore forte, noi non ce la sentivamo e le strade si sono divise".

Fare posto a Chiellini per un posto da dirigente?

"Assolutamente sì. Chiellini è un'icona mondiale. Va a lui la scelta. Basta che sia felice perchè Giorgio merita tutto il bene del mondo. Noi siamo aperti a tutto e lasciamo che sia lui a decidere".