Juventus, nel pomeriggio la ripresa (senza nazionali). Portogallo in campo la mattina

La Juve ha usufruito di tre giorni di pausa e oggi, senza ovviamente in Nazionali impegnati con le loro selezioni, ha ricominciato a lavorare. In mattinata i bianconeri hanno lasciato spazio al Portogallo, che ha effettuato l'ultima sessione prima di lasciare spazio alla Juve, non prima della necessaria sanificazione. Nel pomeriggio la squadra di Pirlo ha quindi iniziato la preparazione in vista della stracittadina, nel pomeriggio, con esercitazioni tecniche e lavoro fisico. Domani si replica: bianconeri attesi in campo durante la mattinata.