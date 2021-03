Juventus, nella sfida al Porto c'è Arthur: come è andata finora la stagione del brasiliano?

vedi letture

Torna Arthur e per Andrea Pirlo è una grande notizia. Perché dopo un primo periodo di ambientamento, il brasiliano si è dimostrato fondamentale negli schemi del tecnico bianconero. In Serie A ha giocato solo 14 volte sulle 26 gare disputate dalla Juve e per 90' ha giocato solo quattro volte. Tranne che contro il Porto all'andata, sempre in campo in Champions ma mai per tutta la partita mentre ha giocato tutta la Supercoppa contro il Napoli e la gara degli ottavi di Coppa Italia (più 14' con l'Inter) agli ottavi con il Genoa.