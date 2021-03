Juventus, nuovi contatti col Sassuolo per Locatelli: ora è in cima alla lista dei desideri

I contatti tra Juventus e Sassuolo per Manuel Locatelli non si sono mai interrotti dalla scorsa estate quando i neroverdi respinsero le avances bianconere per il centrocampista. Adesso i margini per la buona riuscita della trattativa ci sono eccome, soprattutto perché la Juve ha messo in cima alla lista proprio l'ex Milan. La Vecchia Signora farà di tutto per prendere quello che Andrea Pirlo considera un rinforzo fondamentale per il futuro del proprio progetto tecnico. A riportarlo è Tuttosport.