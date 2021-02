Juventus, occasione per Fagioli. Con il Crotone può arrivare il debutto in serie A

Rabiot è squalificato, Arthur è infortunato, McKennie e Ramsey non sono al meglio: e se alla fine toccasse a Nicolò Fagioli? Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, potrebbe pescare nuovamente dal mazzo della Juventus U23. Il centrocampista classe 2001, pupillo di Allegri che nel 2018 lo portò nella tournée negli USA, ha ben impressionato in Coppa Italia contro la SPAL, è uno dei leader della seconda squadra di Zauli (13 presenze, un gol e un assist) e, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe giocare contro il Crotone (sarebbe il suo debutto in A), nel Monday night. Il futuro è adesso: la grande chance per Fagioli si avvicina.