Juventus, occhi sul gioiellino brasiliano Gabriel Veron. Le big d'Europa sul talento del Palmeiras

Gabriel Veron è la nuova speranza del calcio brasiliano: 18 anni, attaccante del Palmeiras, in questa stagione sta trovando stabilmente posto in prima squadra e fra pochi giorni contenderà al Santos il titolo di campione del Sudamerica. Il club brasiliano lo ha blindato con un contratto fino al 2025 e una clausola rescissoria di 60 milioni. Secondo quanto riportato da Sport il Barcellona è fra i club interessati ma per ragioni societarie (manca un presidente) non può operare. Il quotidiano catalano riporta anche dell'interesse della Juventus che non sarebbe l'unica, dato che anche le due squadre di Manchester sono alla finestra.