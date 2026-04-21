Juventus ospite dell'Hong Kong Football Festival: il 5 agosto gara amichevole contro il Chelsea

Con una stagione ancora da terminare e una Champions League da blindare nelle prossime settimane, la Juventus ha iniziato a pianificare anche il suo tour estivo. Dopo aver annunciato degli appuntamenti a Perth, in Australia, i bianconeri hanno reso nota anche una tournée all'Hong Kong Football Festival 2026.

Questa la nota pubblicata sul sito ufficiale del club bianconero

"Lo Juventus Summer Tour powered by Jeep si arricchisce di una nuova tappa, che va a completare gli appuntamenti precedentemente annunciati a Perth. La partecipazione del Club all'Hong Kong Football Festival (HKFF) 2026 è stata svelata ufficialmente oggi durante la conferenza stampa di lancio, alla quale ha partecipato la leggenda bianconera Edgar Davids.

L'Hong Kong Football Festival (HKFF) 2026 è un grande evento calcistico internazionale che riunirà quattro dei club più famosi al mondo: Manchester City, Inter, Chelsea e Juventus. Il torneo si svolgerà presso il nuovo Kai Tak Stadium, un impianto all'avanguardia con una capacità di 50.000 spettatori. Juventus e Chelsea si contenderanno l'Herbalgy Trophy mercoledì 5 agosto 2026, affrontandosi in una sfida che si preannuncia di grande interesse sportivo e mediatico in tutta la regione asiatica.

Lo Juventus Summer Tour powered by Jeep rappresenta un'opportunità strategica per la Juventus per rafforzare il legame con la sua crescente fanbase e ampliare la propria impronta commerciale. Il tour offrirà una maggiore visibilità e attivazioni dedicate per i partner, con una particolare attenzione a Ganten, che festeggia il suo decimo anno di partnership con la Juventus. Inoltre, la partecipazione all'evento HKFF sosterrà la crescita e la visibilità regionale dei partner globali del Club, tra cui Jeep, adidas, Cygames, EA Sports e Visit Detroit.

Il costante impegno del Club in Asia è testimoniato, inoltre, dalla presenza degli Official Fan Club e delle Juventus Academy. La rete asiatica comprende 34 club per un totale di 1.283 soci. La Greater China si conferma uno dei mercati più dinamici, con 20 club e 653 soci. Queste comunità svolgono un ruolo chiave nel promuovere l'identità bianconera e nel sostenere le attività locali.

Attualmente la rete conta 8 Academy in Asia, tra cui una a Hong Kong e due nella Cina continentale, oltre a centri in Armenia, India, Giappone, Tagikistan e Uzbekistan. Questo legame è rafforzato dalla sinergia con la sede di Torino anche grazie alla partecipazione di centinaia di giovani calciatori ai programmi di Training Experience e all'annuale Academy World Cup.

Partecipando a questa prestigiosa vetrina internazionale, la Juventus riafferma il proprio impegno nell'espandere la propria presenza sul mercato asiatico e nel promuovere un ecosistema commerciale sostenibile e a lungo termine nella regione".