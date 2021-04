Juventus, Paratici: "Giochiamo ogni gara per vincere. Ronaldo? Si è deciso di non rischiare"

vedi letture

Fabio Paratici, prima del match contro l'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "La settimana di avvicinamento l'abbiamo vissuta in maniera uguale agli altri anni quando ci giocavamo lo scudetto. L'anormalità è stato vincere nove scudetti di fila. Giochiamo ogni partita per vincere e l'abbiamo vissuta come le altre volte".

Come sta Ronaldo?

"Ha giocato tantissime partite. Doveva fare una gestione diversa in nazionale, poi ha dovuto giocare perchè il Portogallo doveva vincere anche la terza partita di qualificazione. Si è allenato questa settimana, ieri si è sentito un po' carico ai flessori e, per il fatto di metterlo a rischio per una partita rispetto alle prossime che andremo a giocare, si è deciso di farlo riposare".

Il gioco dell'Atalanta.

"Noi possiamo riconoscere è che sono stati eccezionali in questi anni nella continuità, cosa più difficile. Un exploit lo puoi fare ma quando stai per tanti anni allo stesso livello è un grandissimo risultato per società, allenatore e giocatori".

Lo stipendio di Ronaldo.

"La settimana scorsa ho detto che dobbiamo essere tutti molto responsabili in quello che abbiamo già iniziato a fare da una mano a questa parte perchè siamo in un momento di grande incertezza. Cristiano credo che sia non solo un calciatore, un atleta, uno sportivo ma un personaggio a tutto tondo di più alto livello e quindi il suo salario comprende tante cose che vanno al di là di quello che sono esclusivamente le reti che fa. E' un discorso a parte come per pochi personaggi pubblici, non solo sportivi che ci sono. Io li chiamo personaggi planetari che vanno fuori ad una logica di sport e calcio".

Donnarumma e Calhanoglu potrebbero arrivare o dovrebbero uscire dei giocatori?

"Le voci ci sono ogni giorno per ogni argomento di mercato. In questo momento noi siamo concentrati su quello che stiamo facendo, siamo molto contenti dei nostri calciatori e non siamo interessati a parlare di altri calciatori in questo momento della stagione".