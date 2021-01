Juventus, Paratici: "Partita da vincere. Mercato? Siamo contenti della rosa che abbiamo"

vedi letture

Fabio Paratici ai microfoni di Dazn ha parlato del mercato ma anche della partita con l'Udinese. "E' una partita come tutte le altre, noi della Juventus partiamo sempre per vincere ed è una partita da non sbagliare. Rabiot? Ci dispiace molto, avendo la sentenza del Coni prima della partita della Fiorentina noi precauzionalmente abbiamo deciso di lasciarlo fuori per non incorrere in ricorsi. La priorità sono le partite non il mercato, siamo contenti della rosa che abbiamo".