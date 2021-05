Juventus, per Dybala ultima allo Stadium? A fine stagione la decisione sul futuro della Joya

Quella di oggi pomeriggio contro l'Inter potrebbe essere l'ultima partita allo Stadium per Paulo Dybala. Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport infatti, il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2022 è ancora ad un punto morto. L'argentino e la Juventus aspetteranno la fine della stagione per decidere il da farsi, anche per avere la certezza di essere o non essere in Champions League il prossimo anno. Se non dovesse arrivare la qualificazione alla massima competizione europea (ed i conseguenti introiti), la Juventus potrebbe decidere di sacrificare il proprio numero 10.