Juventus, per il Daily Mail tentazioni inglesi per tre big: Dybala, Ramsey e Alex Sandro

Aaron Ramsey, Paulo Dybala e Alex Sandro. L'edizione odierna del Daily Mail indica questi tre nomi in uscita dalla Juventus come "occasioni di mercato" per le big di Premier League e non solo durante la prossima estate. A detta del tabloid inglese, il centrocampista gallese, l'attaccante argentino e il laterale brasiliano non farebbero infatti più parte del progetto a lungo termine del club bianconero.

Tre big con esperienza, qualità e curriculum, destinati quindi - si legge - a infiammare la prossima campagna di trasferimenti.